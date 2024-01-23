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Новосибирские учёные создали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом

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В Минобрнауки России рассказали о создании в Институте интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета (НГУ) нейросети, которая может распознавать и подсчитывать объекты под микроскопом.
Новосибирские учёные создали нейросеть, распознающую объекты под микроскопом
  • Gettyimages.ru
  • © Perawit Boonchu

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Перед учёными довольно часто встаёт задача характеризации изображений, полученных с микроскопа: необходимо определить, например, средний размер объектов или их количество. Раньше учёным приходилось производить эти манипуляции вручную, затрачивая массу усилий и времени», — рассказал заведующий лабораторией глубокого машинного обучения в физических методах ИИР НГУ Андрей Матвеев.

Уточняется, что созданная платформа iOk состоит из трёх онлайн-сервисов на базе искусственного интеллекта Cascade Mask-RCNN, обученного на анализ 5 тыс. изображений.

Комплекс работает со снимками с электронных микроскопов, цифровых камер, смартфонов, а также с видеозаписями.

При анализе распознаются наночастицы, микроорганизмы, клетки, а также опознаются и игнорируются шумы и засветы на снимках, которые другими ИИ определялись как отдельные объекты и влияли на точность отчётов.

Ранее сообщалось, что в Москве молодым учёным вручат правительственные премии в феврале.

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