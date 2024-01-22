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В Москве молодым учёным вручат правительственные премии в феврале

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В День российской науки, 8 февраля, в Москве проведут церемонию награждения лауреатов правительственной премии молодым учёным за 2023 год.

Так, свыше 600 московских учёных в течение десяти лет получили премии от правительства столицы за свои исследования и разработки, сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

«В прошлом году на соискание премии подали 1292 заявки — это на 15% больше, чем годом ранее», — уточнили в пресс-службе мэрии.

С 2014 года свыше 8 тыс. молодых учёных представили свои работы, из них 604 стали лауреатами. Общий премиальный фонд за эти годы составил 586 млн рублей.

Ранее НСН сообщала, что в Москве наградили лауреатов экопремий по итогам двух конкурсов — в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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