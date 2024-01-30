Fox News: Кирби устроил перепалку с журналистом на брифинге Белого дома

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби вступил в перепалку с журналистом Al Jazeera Кимберли Халкетт на брифинге.

Как сообщает Fox News, причиной стала дискуссия о действиях США в Ближневосточном регионе. Журналист оказала на Кирби давление, спросив, мог ли американский лидер Джо Байден приказать ударить по хуситам в Йемене без одобрения конгресса, на что Кирби заявил, что у Байдена есть на это право в соответствии с Конституцией.

«Кирби был явно раздражён, когда Халкетт продолжила и заявила, что американский народ «недоволен» действиями Байдена», — отмечает телеканал.

Обстановка накалилась ещё больше, когда журналистка спросила, учитывает ли Байден свой рейтинг при рассмотрении стратегии действий в регионе.

В ответ на это Кирби перебил Халкетт, сказав, что президент «не учитывает политический календарь», когда занимается «защитой» войск США, и назвал любое подобное предположение оскорбительным.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится к войне и конфликту с Ираном.