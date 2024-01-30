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Константинов: ЕС загоняет себя в тупик из-за поддержки Украины

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евросоюз, поддерживая украинский конфликт, загоняет себя в тупик.
Константинов: ЕС загоняет себя в тупик из-за поддержки Украины
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что даже главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю стало очевидно, что «украинский тоннель никуда не ведёт: потому и нет в его конце просвета».

Константинов подчеркнул, что это не тоннель, а «банальный тупик, в который загоняет себя Евросоюз».

Политик добавил, что выход из украинского тупика — там же, где и вход.

«Одним словом, пора поворачивать оглобли. Возможно, ещё успеют ноги унести», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что европейские санкции оказались бессильны против российского оборонпрома, ЕС не видит света в конце украинского тоннеля.

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