Экс-глава ЕСХП: либерализация импорта с Украины оказалась огромной ошибкой

Решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины оказалось «огромной ошибкой».

С таким заявлением в беседе с Ouest-France выступил Жан-Люк Демарти, руководивший Единой сельскохозяйственной политикой (ЕСХП) ЕС.

«Введённая на временной основе абсолютная либерализация украинской импортной продукции — курятины, зерновых, сахара — это огромная ошибка», — сказал он.

При этом Демарти подчеркнул, что данный импорт необходимо срочно отменить.

Ранее сообщалось, что ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины.

Также во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины.