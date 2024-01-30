Ynet: четырёх задержанных в Таиланде участников «Би-2» депортируют в Израиль
Об этом сообщает Ynet.
Отмечается, что МИД Израиля и израильское посольство в Таиланде выразили опасения по поводу безопасности участников группы в случае их депортации в Россию и вмешались в вопрос.
По данным портала, четыре музыканта из семи имеют гражданство Израиля, в связи с чем было принято решение депортировать их в эту страну.
Согласно публикации, ещё один участник группы с австралийским гражданством будет депортирован в Австралию.
Куда отправят остальных задержанных — не сообщается.
Ранее генконсул России в провинции Пхукет Владимир Соснов сообщил, что музыкантов из группы «Би-2» депортируют из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.
Также суд в Таиланде приговорил музыкантов группы «Би-2» к штрафу в размере $85.