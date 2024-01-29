Рябков обсудил с коллегой из КНР контроль над вооружениями и БРИКС

Замглавы российского МИД Сергей Рябков и первый заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй обсудили вопросы контроля над вооружениями и сотрудничество в БРИКС.

Об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что Рябков и Ма Чжаосюй рассмотрели широкий спектр вопросов международной безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения.

Кроме того, они уделили внимание взаимодействию в формате БРИКС, где в этом году председательствует Россия.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории.

20 января стало известно, что Россия экспортировала в прошлом году 107 млн тонн нефти в Китай — это на 24% больше, чем в 2022-м.