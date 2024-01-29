Рябков обсудил с коллегой из КНР контроль над вооружениями и БРИКС
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Об этом сообщает МИД России.
Отмечается, что Рябков и Ма Чжаосюй рассмотрели широкий спектр вопросов международной безопасности, контроля над вооружениями и нераспространения.
Кроме того, они уделили внимание взаимодействию в формате БРИКС, где в этом году председательствует Россия.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории.
20 января стало известно, что Россия экспортировала в прошлом году 107 млн тонн нефти в Китай — это на 24% больше, чем в 2022-м.