Россия увеличила объём поставок нефти в Китай на 24%

Россия экспортировала в прошлом году 107 млн тонн нефти к Китай — это на 24% больше, чем в 2022 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

Отмечается, что стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд — это на 3,5% больше, чем в 2022 году.

Вице-премьер России Александр Новак 19 января провёл совещание с нефтяниками, в ходе которого был озвучен план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил об отсутствии проблем с обеспеченностью топливом в России.