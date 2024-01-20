Россия увеличила объём поставок нефти в Китай на 24%
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.
Отмечается, что стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд — это на 3,5% больше, чем в 2022 году.
Вице-премьер России Александр Новак 19 января провёл совещание с нефтяниками, в ходе которого был озвучен план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.
Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил об отсутствии проблем с обеспеченностью топливом в России.