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Кабмин: нефтяники России намерены нарастить производство бензина и дизеля

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Вице-премьер России Александр Новак 19 января провёл совещание с нефтяниками, в ходе которого был озвучен план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства России.
Кабмин: нефтяники России намерены нарастить производство бензина и дизеля
  • РИА Новости

В сообщении указывается, что сроки и график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) будет оптимизирован. Помимо этого, в ходе совещания была отмечена стабилизация цен на топливо и отсутствие его дефицита.

«Запасы автобензинов на НПЗ и нефтебазах выросли. Рынок насыщен зимним дизельным топливом в условиях пикового спроса», — говорится на сайте кабмина.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил об отсутствии проблем с обеспеченностью топливом в России.

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