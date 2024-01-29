Рябков — о событиях в Техасе: Россия не вмешивается в дела США

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал публикации о том, что Москва якобы провоцирует напряжённость между федеральными властями Соединённых Штатов и Техасом.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон будет и дальше пытаться приписать Москве вмешательство во внутренние дела США.

«Этого не было, нет и не будет», — подчеркнул Рябков.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев на фоне ситуации в штате.