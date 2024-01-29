Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения жителей Техаса
- РИА Новости
«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить: Texas must go — и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — написала она в Telegram.
Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью Fox News заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.
В профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.