Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения жителей Техаса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев на фоне ситуации в штате.

«Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить: Texas must go — и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — написала она в Telegram.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью Fox News заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.

В профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.