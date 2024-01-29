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Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения жителей Техаса

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев на фоне ситуации в штате.
Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения жителей Техаса
  • РИА Новости

«Самое время американскому  президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить: Texas must go — и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии», — написала она в Telegram.

Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью Fox News заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.

В профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

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