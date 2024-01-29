Вице-губернатор Техаса: власти разместят колючую проволоку на всей границе штата
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«Мы собираемся разместить проволоку на всём протяжении границы», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что несколько месяцев назад границу штата пересекали около 3 тыс. мигрантов в день, а сейчас этот показатель равен нулю за счёт возвращения заграждений.
Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.
Также губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти региона в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тыс. человек.