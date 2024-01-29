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Вице-губернатор Техаса: власти разместят колючую проволоку на всей границе штата

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Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью Fox News заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.
Вице-губернатор Техаса: власти разместят колючую проволоку на всей границе штата
  • AP
  • © Eric Gay

«Мы собираемся разместить проволоку на всём протяжении границы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что несколько месяцев назад границу штата пересекали около 3 тыс. мигрантов в день, а сейчас этот показатель равен нулю за счёт возвращения заграждений.

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

Также губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что власти региона в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тыс. человек.

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