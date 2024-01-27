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Губернатор Техаса: более 102 тысяч незаконных мигрантов вывезли в другие штаты

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Губернатор штата Техас Грег Эббот заявил, что власти региона в рамках программы по перемещению незаконных мигрантов со своей территории отправили в другие части Соединённых Штатов более 102 тыс. человек.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Техас перевёз более 12,5 тыс. мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, свыше 37,5 тыс. нелегальных беженцев в Нью-Йорк, а также 31,2 тыс. мигрантов в Чикаго с августа 2022 года.

Также 16 тыс. мигрантов транспортировали в Денвер, 3,4 тыс. — в Филадельфию и ещё полторы тыс. — в Лос-Анджелес.

Всего из Техаса были вывезены 102,1 тыс. нелегальных беженцев.

Ранее американский лидер Джо Байден сообщил, что соглашение Белого дома с сенаторами позволило бы провести реформы для защиты границы.

Губернатор штата Оклахома Кевин Ститт заявлял о готовности отправить Национальную гвардию в Техас из-за ситуации на границе с Мексикой.

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