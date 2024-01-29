Норвегия анонсировала ужесточение условий приёма и пребывания беженцев с Украины

Власти Норвегии анонсировали ужесточение условий приёма и пребывания беженцев с Украины, чтобы контролировать их число и чтобы они быстрее выходили на работу, заявили глава Минюста страны Эмилие Энгер Мель и министр труда и интеграции Тунье Бренна.

Мель пояснила, что раньше в Норвегии существовала мера, позволяющая беженцам получить экономическую помощь в случае, если они отказывались от проживания в пунктах приёма.

«Мы упраздняем эту меру (для лиц с временной защитой. — RT)... что подразумевает, что новоприбывшие с Украины будут получать место в пункте приёма беженцев, пока их, возможно, не расселят, а если они хотят жить в частном порядке в фазу приёма, то должны оплачивать своё размещение», — цитирует её РИА Новости.

Кроме того, власти больше не будут организовывать содержание домашних животных в пункте приёма беженцев.

Также в Норвегии предложили уменьшить экономическую помощь супругам и сожителям без детей и ввести требование о проживании в стране не менее года, чтобы получить пособие при рождении ребёнка.

Ранее издание Politico сообщало, что Украина просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос о возможном возвращении на Украину проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста является сложным.