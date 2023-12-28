Глава МВД Эстонии назвал сложным вопрос о возвращении на родину граждан Украины

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос о возможном возвращении на Украину проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста является сложным.

Об этом он написал в социальных сетях.

По словам эстонского министра, у него и у властей Эстонии нет цели отправить всех проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста на фронт.

При этом Ляэнеметс подчеркнул, что речь всё-таки идёт о гражданах Украины.

«Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от неё отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что, согласно международному праву, Эстония не имеет возможности для выдачи Украине мужчин призывного возраста. Он уточнил, что для этого необходимо соглашение между двумя странами.

Ранее Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.