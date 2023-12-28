RT в Telegram
Подпишись

Глава МВД Эстонии назвал сложным вопрос о возвращении на родину граждан Украины

Короткая ссылка
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос о возможном возвращении на Украину проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста является сложным.
Глава МВД Эстонии назвал сложным вопрос о возвращении на родину граждан Украины
  • AP

Об этом он написал в социальных сетях.

По словам эстонского министра, у него и у властей Эстонии нет цели отправить всех проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста на фронт.

При этом Ляэнеметс подчеркнул, что речь всё-таки идёт о гражданах Украины.

«Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от неё отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что, согласно международному праву, Эстония не имеет возможности для выдачи Украине мужчин призывного возраста. Он уточнил, что для этого необходимо соглашение между двумя странами.

Ранее Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить