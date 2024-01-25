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Politico: Украина просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев

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Киевские власти призывают чиновников из Европейского союза в будущем ужесточить миграционные правила в рамках объединения, чтобы они тем самым поспособствовали возвращению украинских беженцев на Украину.

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, украинские власти ведут с европейскими чиновниками переговоры, чтобы гарантировать возвращение большего числа граждан Украины на родину в следующем году.

«С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены», — говорится в публикации.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос о возможном возвращении на Украину проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста является сложным.

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