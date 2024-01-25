Politico: Украина просит ЕС ужесточить правила миграции для возвращения беженцев
Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.
По их данным, украинские власти ведут с европейскими чиновниками переговоры, чтобы гарантировать возвращение большего числа граждан Украины на родину в следующем году.
«С украинской стороны оказывается некоторое давление, чтобы будущие правила были ужесточены», — говорится в публикации.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что вопрос о возможном возвращении на Украину проживающих в стране украинских граждан мобилизационного возраста является сложным.