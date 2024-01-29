Депутат ЕП: глава Евросовета Мишель окончательно разрушил свою репутацию

Глава Евросовета Шарль Мишель унизился и окончательно разрушил свою репутацию после того, как сначала объявил о планах уйти в отставку для работы в Европарламенте, а затем передумал. С критикой поведения чиновника выступил европарламентарий из Нидерландов Михил ван Хогевен.

По мнению чиновника, Мишель уже известен как «слабый председатель» Евросовета.

«У него нет необходимой харизмы и квалификации, чтобы представлять важнейший орган Евросоюза», — убеждён ван Хогевен, слова которого приводит Express.

По словам политика, Мишеля «больше не воспринимают всерьёз» ни в одном из институтов ЕС, а «по иронии судьбы» его страхи остаться безработным теперь с большой вероятностью станут реальностью.

Шарль Мишель ранее заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента. Как писал портал Politico, Мишель таким образом разозлил лидеров европейских стран, обсудив планы по отставке только с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Спустя три недели он отказался от своих планов избираться в Европейский парламент и решил остаться на своём посту.