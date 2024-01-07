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Глава Евросовета заявил, что покинет пост летом для работы в Европарламенте

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Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента.

Как сообщает РИА Новости, мандат председателя Евросовета истекает в ноябре 2024 года.

«Я принял решение участвовать в европейских выборах (в Европарламент. — RT) в июне 2024 года... Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», — сказал он.

Мишель пояснил, что должность главы Евросовета нельзя совмещать с работой в депутатском корпусе. В связи с этим он подаст заявление об отставке до 16 июля.

В начале декабря президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправить действующее в стране правительство из-за коррупционного скандала вокруг ушедшего ранее с должности премьер-министра страны Антониу Кошты.

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