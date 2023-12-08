Президент Португалии отправил в отставку кабмин страны из-за коррупции
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Об этом говорится на сайте главы государства.
«Вслед за отставкой премьер-министра президент республики сегодня в соответствии с Конституцией издал указ об отставке правительства, которая вступит в силу с завтрашнего дня, 8 декабря», — говорится в заявлении.
Уточняется, что старый состав кабмина страны продолжит работать до формирования нового.
Ранее португальский премьер Антониу Кошта ушёл в отставку из-за расследования о коррупции в проектах, связанных с разведкой лития и водорода.