RT в Telegram
Подпишись

Президент Португалии отправил в отставку кабмин страны из-за коррупции

Короткая ссылка
Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправить действующее в стране правительство из-за коррупционного скандала вокруг ушедшего ранее с должности премьер-министра страны Антониу Кошты.
Президент Португалии отправил в отставку кабмин страны из-за коррупции
  • Gettyimages.ru
  • © Horacio Villalobos

Об этом говорится на сайте главы государства.

«Вслед за отставкой премьер-министра президент республики сегодня в соответствии с Конституцией издал указ об отставке правительства, которая вступит в силу с завтрашнего дня, 8 декабря», — говорится в заявлении.

Уточняется, что старый состав кабмина страны продолжит работать до формирования нового.

Ранее португальский премьер Антониу Кошта ушёл в отставку из-за расследования о коррупции в проектах, связанных с разведкой лития и водорода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить