Президент Португалии отправил в отставку кабмин страны из-за коррупции

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза решил отправить действующее в стране правительство из-за коррупционного скандала вокруг ушедшего ранее с должности премьер-министра страны Антониу Кошты.

Об этом говорится на сайте главы государства.

«Вслед за отставкой премьер-министра президент республики сегодня в соответствии с Конституцией издал указ об отставке правительства, которая вступит в силу с завтрашнего дня, 8 декабря», — говорится в заявлении.

Уточняется, что старый состав кабмина страны продолжит работать до формирования нового.

Ранее португальский премьер Антониу Кошта ушёл в отставку из-за расследования о коррупции в проектах, связанных с разведкой лития и водорода.