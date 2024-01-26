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FT: Шарль Мишель передумал избираться в Европарламент и сохранит пост

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Глава Евросовета Шарль Мишель отказался от своих планов избираться в Европейский парламент и планирует остаться на своём посту, такое решение он принял спустя три недели после того, как объявил о планах сменить работу. Об этом сообщает Financial Times.
FT: Шарль Мишель передумал избираться в Европарламент и сохранит пост
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Таким образом, бывший премьер-министр Бельгии продолжит председательствовать на саммитах ЕС и не уйдёт в отставку до истечения своего мандата в декабре.

Неожиданное решение было принято Мишелем за шесть дней до важного саммита лидеров ЕС, на котором будет решаться будущее финансовой поддержки Украины со стороны ЕС.

Шарль Мишель ранее заявил, что покинет свой пост летом, чтобы стать депутатом Европарламента.

Как писал портал Politico, Мишель таким образом разозлил лидеров европейских стран, обсудив планы по отставке только с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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