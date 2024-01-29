Американист объяснил, как будет решён конфликт между Вашингтоном и Техасом

И. о. директора Института США и Канады имени Г.А. Арбатова РАН Сергей Кислицын спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться конфликт между Техасом и федеральными властями США.

Как подчеркнул эксперт, поскольку Техас стоит «в авангарде проблемы» и первым встречает волны беженцев, он относится к ним более негативно.

«Надо отметить, что Техас является штатом всё-таки республиканским, на последних выборах 2020 года все выборщики поддержали кандидатуру Дональда Трампа, Джо Байден не получил ни одного голоса в этом штате. Позиция республиканцев и Трампа заключается в том, что нужно ужесточать миграционное законодательство и нужно активнее работать по выдворению нелегальных мигрантов с территории США», — пояснил собеседник RT.

Демократическая партия, по его словам, опирается в значительной степени и на латиноамериканский электорат, поэтому она находится «в более скользкой ситуации».

Специалист добавил, что если администрация Байдена будет «жёстко действовать» по отношению к мигрантам, то потеряет часть голосов, а в этом году всё-таки президентские выборы.

«Сейчас много разговоров о том, что это может привести к гражданской войне или к росту противостояния: Техас является важнейшим штатом для американской экономики, он показывал в прошлом году рост гораздо больший, чем другие штаты, рост конкретно ВВП Техаса составил 7,7%. В Техасе находится ряд высокотехнологичных компаний, Техас активно участвует в цепочках создания полупроводников и вообще микроэлектроники. Штат критически важный для всей федеральной системы и федеральной экономики. Поэтому говорить о том, что Техас может куда-то выйти и как-то это будет сопровождаться серьёзными конфликтами, я не стал бы», — объяснил аналитик.

По его мнению, решение заключается в реформе миграционного законодательства.

«Поскольку конфликт по этому вопросу — один из сильнейших, США выходят на необходимость реформирования законодательного порядка приёма или высылки мигрантов со стороны США. Это придётся делать, это непросто, поскольку позиция крайне полярная у партий. Сейчас США выходят напрямую на этот внутренний конфликт, я полагаю, что так или иначе законодательно он будет улажен, решить его в пользу одной из двух партий гораздо безопаснее, проще и дешевле, нежели выходить на какое-то полноценное противостояние. Я думаю, будут искать компромисс», — заключил Кислицын.

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

Также вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал администрацию президента Джо Байдена «убраться с дороги» в ситуации на границе.