Трамп заявил, что США умирают, а на границе грядёт катастрофа

Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге сторонников в штате Невада, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.

Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он отметил, что ситуация на границе может только ухудшиться.

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

Также вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал администрацию президента Джо Байдена «убраться с дороги» в ситуации на границе.