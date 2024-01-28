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Трамп заявил, что США умирают, а на границе грядёт катастрофа

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил на митинге сторонников в штате Невада, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.

Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.

«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом он отметил, что ситуация на границе может только ухудшиться. 

Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.

Также вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал администрацию президента Джо Байдена «убраться с дороги» в ситуации на границе.

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