Трамп заявил, что США умирают, а на границе грядёт катастрофа
Трансляцию мероприятия вели американские кабельные сети.
«Наша страна умирает. Наша граница открыта. Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — цитирует Трампа РИА Новости.
При этом он отметил, что ситуация на границе может только ухудшиться.
Ранее в профсоюзе американских пограничников заявили, что Белый дом мешает охранять границу США.
Также вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал администрацию президента Джо Байдена «убраться с дороги» в ситуации на границе.