Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня
В материале утверждается, что таким образом власти КНР намерены оказать давление на администрацию острова в мирное время и предотвратить приближение американских кораблей к Тайваню в случае, если в регионе возникнет конфликт.
Также сообщается, что ещё один китайский корабль расположен северо-западнее спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, зону в районе которых Токио считает своими территориальными водами.
Ранее китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что проблема «независимости Тайваня» — это главный вызов для отношений Пекина и Вашингтона.
Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.