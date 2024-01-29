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Yomiuri: Китай на постоянной основе разместил четыре корабля вокруг Тайваня

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Китайские военные на постоянной основе разместили четыре корабля в акватории вокруг острова Тайвань, пишет японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.

В материале утверждается, что таким образом власти КНР намерены оказать давление на администрацию острова в мирное время и предотвратить приближение американских кораблей к Тайваню в случае, если в регионе возникнет конфликт.

Также сообщается, что ещё один китайский корабль расположен северо-западнее спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море, зону в районе которых Токио считает своими территориальными водами.

Ранее китайский министр иностранных дел Ван И на встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что проблема «независимости Тайваня» — это главный вызов для отношений Пекина и Вашингтона.

Как заявили в Пекине, Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем.

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