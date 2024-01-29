Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
«Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддастся шантажу» — сказал он.
При этом Бока добавил, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания «политического давления».
Ранее в Financial Times заявили, что ЕС может ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине.
Также сообщалось, что главе МИД Венгрии Петеру Сийярто угрожали убийством перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.