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Венгерский министр Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины

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Венгрия не поддастся на «шантаж» Евросоюза в вопросе выделения пакета помощи Киеву, заявил министр страны по делам ЕС Янош Бока.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

«Венгрия продолжит конструктивно участвовать в переговорах, но не поддастся шантажу» — сказал он.

При этом Бока добавил, что Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания «политического давления».

Ранее в Financial Times заявили, что ЕС может ударить по экономике Венгрии за отказ снять вето с помощи Украине.

Также сообщалось, что главе МИД Венгрии Петеру Сийярто угрожали убийством перед встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

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