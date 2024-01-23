Index: главе МИД Венгрии Сийярто угрожали убийством перед встречей с Кулебой

В посольство Венгрии в Киеве пришло письмо на украинском языке с угрозами убийства в адрес главы венгерского МИД Петера Сийярто перед его встречей с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, назначенной на конец января. Об этом пишет издание Index.

В письме говорится о ненависти к правительству Венгрии, которое «продолжает делать всё», чтобы украинские войска проиграли.

«Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину?» — цитирует издание угрозы.

В письме также утверждалось, что венгерскую делегацию от «взрывного приёма» не спасёт бронепоезд, и рекомендовалось готовить для Сийярто гроб.

Ранее Сийярто сообщил, что получил угрозы от Украины в преддверии своего визита в Ужгород, однако всё равно намерен приехать туда.