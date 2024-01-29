Остин: США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке и ответят на эти действия.

По его словам, ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих несут поддерживаемые Ираном силы.

«И мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — цитирует Остина РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Лондон допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.

Также группа американских сенаторов направила президенту Соединённых Штатов Джо Байдену письмо, в котором потребовала правового обоснования ударов по объектам хуситов в Йемене.