Остин: США не потерпят атак на свои силы на Ближнем Востоке и дадут ответ
По его словам, ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих несут поддерживаемые Ираном силы.
«И мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время и надлежащим образом», — цитирует Остина РИА Новости.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Лондон допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.
Также группа американских сенаторов направила президенту Соединённых Штатов Джо Байдену письмо, в котором потребовала правового обоснования ударов по объектам хуситов в Йемене.