DN: сенаторы США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по хуситам
Об этом пишет портал Defense News.
«Всё большее число законодателей из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент Джо Байден правовыми полномочиями для нанесения ударов по йеменским хуситам», — говорится в публикации.
Так, пишет издание, сенатор Тим Кейн вместе с тремя коллегами направил американскому лидеру письмо, потребовав правового и стратегического обоснования ударов по хуситам.
Как напомнили в письме сенаторы, в настоящее время у Байдена нет разрешения от американского конгресса на проведение военных действий против хуситов в Красном море или Йемене.
По мнению авторов письма, эти действия Вашингтона уже выходят за рамки самообороны.
Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.
До этого США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.