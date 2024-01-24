DN: сенаторы США потребовали от Байдена правовых обоснований ударов по хуситам

Группа американских сенаторов направила президенту Соединённых Штатов Джо Байдену письмо, в котором потребовала правового обоснования ударов по объектам хуситов в Йемене.

Об этом пишет портал Defense News.

«Всё большее число законодателей из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент Джо Байден правовыми полномочиями для нанесения ударов по йеменским хуситам», — говорится в публикации.

Так, пишет издание, сенатор Тим Кейн вместе с тремя коллегами направил американскому лидеру письмо, потребовав правового и стратегического обоснования ударов по хуситам.

Как напомнили в письме сенаторы, в настоящее время у Байдена нет разрешения от американского конгресса на проведение военных действий против хуситов в Красном море или Йемене.

По мнению авторов письма, эти действия Вашингтона уже выходят за рамки самообороны.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

До этого США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену.