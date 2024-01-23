Пентагон: США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военнослужащие с 11 января уничтожили или повредили более 25 пусковых установок в Йемене.

«Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развёртывания ракет и более 20 ракет», — передаёт РИА Новости его слова.

Кроме того, Райдер добавил, что удары с «хорошим результатом» были нанесены по районам базирования беспилотников, береговым радарам и средствам воздушной разведки.

Ранее Хуситы заявили о нанесённых 23 января 18 авиаударах США и Британии по Йемену.