Пентагон: США поразили более 25 пусковых установок на территории Йемена
«Могу сказать вам, что с 11 января мы, по нашим оценкам, уничтожили или повредили свыше 25 средств запуска и развёртывания ракет и более 20 ракет», — передаёт РИА Новости его слова.
Кроме того, Райдер добавил, что удары с «хорошим результатом» были нанесены по районам базирования беспилотников, береговым радарам и средствам воздушной разведки.
Ранее Хуситы заявили о нанесённых 23 января 18 авиаударах США и Британии по Йемену.