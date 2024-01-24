Глава МИД Ирана: США и Лондон допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену

США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, ударив по Йемену, заявил на заседании СБ ООН глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

По его словам, это может повлечь расширение боевых действий в регионе.

«США и Великобритания допустили стратегическую ошибку, совершив военное нападение на Йемен, что повлечёт рост рисков дальнейшего расширения масштабов войны в регионе», — передаёт слова министра РИА Новости.

Также глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия категорически осуждает агрессию США и Великобритании против Йемена.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские военнослужащие с 11 января уничтожили или повредили более 25 пусковых установок в Йемене.