В Амстердаме прошла демонстрация в поддержку мира на Украине и в Палестине
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что демонстранты вышли на демонстрацию с белыми флагами и баннерами с надписями: «Мир с Россией!», «НАТО — это война» и «Свободу Палестине!»
Так участники призывали к миру на Украине и в Палестине и выступили против поставок оружия украинской стороне Западом.
21 января в израильском городе Хайфа прошла демонстрация против военной операции в секторе Газа.
23 января у римского Пантеона несколько десятков человек приняли участие в митинге против отправки оружия Киеву.