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Митинг против поставок оружия на Украину прошёл у Пантеона в Риме

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У римского Пантеона несколько десятков человек приняли участие в митинге против отправки оружия Киеву.
Митинг против поставок оружия на Украину прошёл у Пантеона в Риме
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего, правительства желаниям НАТО», — заявил представитель ассоциации «Сеть коммунистов» Алессандро Перри.

Он подчеркнул, что акции также прошли в других крупных городах Италии: Турине, Милане, Болонье и Пизе.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.

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