Митинг против поставок оружия на Украину прошёл у Пантеона в Риме

У римского Пантеона несколько десятков человек приняли участие в митинге против отправки оружия Киеву.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего, правительства желаниям НАТО», — заявил представитель ассоциации «Сеть коммунистов» Алессандро Перри.

Он подчеркнул, что акции также прошли в других крупных городах Италии: Турине, Милане, Болонье и Пизе.

Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.