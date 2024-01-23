Митинг против поставок оружия на Украину прошёл у Пантеона в Риме
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мы считаем, что подобные действия втягивают Италию в войну и являются знаком подчинения нынешнего, как и предыдущего, правительства желаниям НАТО», — заявил представитель ассоциации «Сеть коммунистов» Алессандро Перри.
Он подчеркнул, что акции также прошли в других крупных городах Италии: Турине, Милане, Болонье и Пизе.
Ранее в Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения украинской армии, в ней приняли участие десятки человек.