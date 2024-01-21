В Израиле прошёл митинг против военной операции в секторе Газа

В израильском городе Хайфа прошла демонстрация против военной операции в секторе Газа.

«На демонстрации были представлены плакаты с лозунгами, перекликающимися с теми, что обычно можно увидеть на антиизраильских митингах за рубежом, включая обвинения в геноциде в Газе», — говорится в материале The Times of Israel.

В митинге приняли участие около 300 человек, серьёзных инцидентов в ходе протестов не было зафиксировано.

Ранее порядка 1,5 тыс. человек вышли на акции в поддержку палестинцев в Париже.

Позже в Сиднее около 10 тысяч человек приняли участие в марше в поддержку Палестины.