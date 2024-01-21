RT в Telegram
Подпишись

В Израиле прошёл митинг против военной операции в секторе Газа

Короткая ссылка
В израильском городе Хайфа прошла демонстрация против военной операции в секторе Газа.

«На демонстрации были представлены плакаты с лозунгами, перекликающимися с теми, что обычно можно увидеть на антиизраильских митингах за рубежом, включая обвинения в геноциде в Газе», — говорится в материале The Times of Israel.

В митинге приняли участие около 300 человек, серьёзных инцидентов в ходе протестов не было зафиксировано.

Ранее порядка 1,5 тыс. человек вышли на акции в поддержку палестинцев в Париже.

Позже в Сиднее около 10 тысяч человек приняли участие в марше в поддержку Палестины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить