В Израиле прошёл митинг против военной операции в секторе Газа
«На демонстрации были представлены плакаты с лозунгами, перекликающимися с теми, что обычно можно увидеть на антиизраильских митингах за рубежом, включая обвинения в геноциде в Газе», — говорится в материале The Times of Israel.
В митинге приняли участие около 300 человек, серьёзных инцидентов в ходе протестов не было зафиксировано.
Ранее порядка 1,5 тыс. человек вышли на акции в поддержку палестинцев в Париже.
Позже в Сиднее около 10 тысяч человек приняли участие в марше в поддержку Палестины.