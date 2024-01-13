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В Сиднее около 10 тысяч человек приняли участие в марше в поддержку Палестины

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Около 10 тыс. человек приняли участие в марше солидарности с Палестиной в австралийском Сиднее.
В Сиднее около 10 тысяч человек приняли участие в марше в поддержку Палестины
  • Gettyimages.ru
  • © Lisa Maree Williams

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в центральном городском Гайд-парке собрались около 10 тыс. граждан, требовавших от властей страны «прекратить поддерживать власти Израиля и начать решительно действовать для прекращения огня в секторе Газа».

Многие участники манифестации пришли в одежде в цветах палестинского флага.

Ранее порядка 1,5 тыс. человек вышли на акции в поддержку палестинцев в Париже.

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