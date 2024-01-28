В немецком Штутгарте вокзал эвакуировали из-за подозрительных людей
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Об этом пишет Bild.
Как отмечается в материале, полиция полностью эвакуировала центральный вокзал после того, как прохожие заявили о нескольких подозрительных людях.
Отмечается, что мужчину видели с огнестрельным оружием.
Сейчас на вокзале проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено.
19 января во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.