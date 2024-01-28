RT в Telegram
Подпишись

В немецком Штутгарте вокзал эвакуировали из-за подозрительных людей

Короткая ссылка
Вокзал Штутгарта в Германии эвакуирован из-за подозрительных людей.
В немецком Штутгарте вокзал эвакуировали из-за подозрительных людей
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Bild.

Как отмечается в материале, полиция полностью эвакуировала центральный вокзал после того, как прохожие заявили о нескольких подозрительных людях.

Отмечается, что мужчину видели с огнестрельным оружием.

Сейчас на вокзале проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено.

19 января во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить