В немецком Штутгарте вокзал эвакуировали из-за подозрительных людей

Вокзал Штутгарта в Германии эвакуирован из-за подозрительных людей.

Об этом пишет Bild.

Как отмечается в материале, полиция полностью эвакуировала центральный вокзал после того, как прохожие заявили о нескольких подозрительных людях.

Отмечается, что мужчину видели с огнестрельным оружием.

Сейчас на вокзале проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено.

19 января во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.