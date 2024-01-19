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В Марселе эвакуировали две школы после получения сообщения об угрозе взрыва

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Во французском Марселе две школы были эвакуированы после получения электронного письма с угрозой взрыва в учреждениях.
В Марселе эвакуировали две школы после получения сообщения об угрозе взрыва
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Два школьных учреждения были эвакуированы в пятницу, 19 января, после получения письма с угрозой взрыва», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, на прошлой неделе около десяти образовательных учреждений в стране эвакуировали по аналогичной причине.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате нападения двоих неизвестных в масках на лицей, расположенный на западе Франции.

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