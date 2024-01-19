В Марселе эвакуировали две школы после получения сообщения об угрозе взрыва
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Об этом информирует телеканал BFMTV.
«Два школьных учреждения были эвакуированы в пятницу, 19 января, после получения письма с угрозой взрыва», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, на прошлой неделе около десяти образовательных учреждений в стране эвакуировали по аналогичной причине.
Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате нападения двоих неизвестных в масках на лицей, расположенный на западе Франции.