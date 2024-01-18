Два человека пострадали при нападении неизвестных на лицей на западе Франции
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Об этом пишет газета Le Parisien.
«Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в Ангулеме», — говорится в публикации.
По данным газеты, нападавшие применили против учеников слезоточивый газ.
Неизвестные скрылись с места происшествия.
Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на школу в Польше, два человека пострадали.