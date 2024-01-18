Два человека пострадали при нападении неизвестных на лицей на западе Франции

Два человека пострадали в результате нападения двоих неизвестных в масках на лицей, расположенный на западе Франции.

Об этом пишет газета Le Parisien.

«Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в Ангулеме», — говорится в публикации.

По данным газеты, нападавшие применили против учеников слезоточивый газ.

Неизвестные скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на школу в Польше, два человека пострадали.