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Два человека пострадали при нападении неизвестных на лицей на западе Франции

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Два человека пострадали в результате нападения двоих неизвестных в масках на лицей, расположенный на западе Франции.
Два человека пострадали при нападении неизвестных на лицей на западе Франции
  • Gettyimages.ru
  • © Neydtstock

Об этом пишет газета Le Parisien.

«Один ученик и одна учительница получили лёгкие ранения в четверг утром, когда двое человек в масках ворвались в лицей имени Маргариты де Валуа в Ангулеме», — говорится в публикации.

По данным газеты, нападавшие применили против учеников слезоточивый газ.

Неизвестные скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что неизвестный с ножом напал на школу в Польше, два человека пострадали.

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