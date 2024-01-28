WSJ: в секторе Газа 80% подземных тоннелей ХАМАС продолжают действовать

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.

«Около 80% обширного лабиринта тоннелей ХАМАС под сектором Газа остаются нетронутыми после нескольких недель усилий Израиля по их уничтожению, что препятствует достижению центральных военных целей Израиля», — пишет издание.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.