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WSJ: в секторе Газа 80% подземных тоннелей ХАМАС продолжают действовать

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Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили лишь небольшую часть подземных тоннелей движения ХАМАС.
WSJ: в секторе Газа 80% подземных тоннелей ХАМАС продолжают действовать
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и Израиля.

«Около 80% обширного лабиринта тоннелей ХАМАС под сектором Газа остаются нетронутыми после нескольких недель усилий Израиля по их уничтожению, что препятствует достижению центральных военных целей Израиля», — пишет издание.

26 января председатель Международного суда Джоан Донохью заявила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Как писала NYT, решение вряд ли повлияет на боевые действия в секторе Газа, но может усилить международное давление на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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