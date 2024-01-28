Джонсон: Байден должен обратить вспять катастрофу на границе

Американский президент Джо Байден обязан использовать свои полномочия, чтобы «обратить вспять катастрофу на границе». Соответствующее мнение в социальных сетях высказал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

На своей странице в соцсети Х Джонсон отметил, что американский лидер сделал ложное заявление о том, что ему нужно, чтобы члены конгресса одобрили новый закон, который позволит властям закрыть южную границу.

По словам спикера, он неоднократно обращался к Байдену по этому вопросу и даже излагал всё в деталях в письме в конце 2023 года.

«Он может и должен немедленно издать указ, чтобы обратить вспять катастрофу, которую создал», — написал спикер.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна умирает, а ситуация на границе обернётся катастрофой.