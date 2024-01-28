RT в Telegram
Подпишись

Telegraph: ВМС Британии не хватило огневой мощи для ударов по хуситам

Короткая ссылка
Британские корабли оказались не в состоянии наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене.

Для выполнения этой задачи, как пишет The Telegraph, британские самолёты вынуждены преодолевать 2,4 тыс. км с ближайшей базы.

Кроме того, контр-адмирал Крис Пэрри подчеркнул, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами.

Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Британии по Йемену не принесли результатов.

Также МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену.

Кроме того, йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по танкеру Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить