Telegraph: ВМС Британии не хватило огневой мощи для ударов по хуситам

Британские корабли оказались не в состоянии наносить удары по наземным целям хуситских повстанцев в Йемене.

Для выполнения этой задачи, как пишет The Telegraph, британские самолёты вынуждены преодолевать 2,4 тыс. км с ближайшей базы.

Кроме того, контр-адмирал Крис Пэрри подчеркнул, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами.

Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что удары США и Британии по Йемену не принесли результатов.

Также МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену.

Кроме того, йеменские хуситы заявили о нанесении ракетного удара по танкеру Британии.