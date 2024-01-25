МИД России осудил удары США и Великобритании по Йемену

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов на встрече с делегацией движения «Ансар Аллах» осудил удары США и Великобритании по Йемену.

Как сообщает МИД России, в рамках беседы дипломаты акцентировали внимание на обсуждении ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и обострении обстановки в акватории Красного моря.

«Были решительно осуждены предпринятые США и Великобританией ракетно-бомбовые удары по Йемену, которые способны дестабилизировать ситуацию в региональном масштабе», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и об уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

Также мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.