Йеменские хуситы заявили об операции против кораблей ВМС США
Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.
«Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль.
Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.