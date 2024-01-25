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Йеменские хуситы заявили об операции против кораблей ВМС США

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Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» объявили о проведении военной операции против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.

Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.

«Сегодня произошло столкновение с несколькими эсминцами и военными кораблями США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результатом операции стало прямое попадание в американский военный корабль.

Ранее военные США сообщили о нанесении нового удара по Йемену и уничтожении двух баллистических ракет на подконтрольных хуситам территориях.

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