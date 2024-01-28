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Байден назвал Трампа «действующим» президентом

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Президент США Джо Байден на ужине демократической партии в Южной Каролине назвал своего предшественника Дональда Трампа «действующим» американским лидером.

Соответствующую трансляцию мероприятия вёл канал C-Span.

Во время ужина, как информирует РИА Новости, Байден заявил, что вскоре в США увидят настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернётся настоящая уверенность в экономике.

«Знаете, кто ещё это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал Байден.

Затем, как отмечает агентство, Байден продолжил, называть Трампа уже «бывшим» президентом.

Ранее в Bloomberg заявили, что однопартийцы Байдена не верят в его победу на выборах.

Также сообщалось, что Байден перепутал двух глав федеральных министерств «спустя мгновения» после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

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