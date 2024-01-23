DM: Байден перепутал двух министров после заявления Жан-Пьер о его здоровье

Президент США Джо Байден перепутал двух глав федеральных министерств «спустя мгновения» после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Об этом пишет The Daily Mail.

«Сбой произошёл всего через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила в защиту остроты ума и достижений Байдена», — говорится в публикации.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.

Также сообщалось, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.