RT в Telegram
Подпишись

DM: Байден перепутал двух министров после заявления Жан-Пьер о его здоровье

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден перепутал двух глав федеральных министерств «спустя мгновения» после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Об этом пишет The Daily Mail.

«Сбой произошёл всего через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила в защиту остроты ума и достижений Байдена», — говорится в публикации.

Ранее бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Байден уже непригоден для президентства из-за возраста и немощности.

Также сообщалось, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить