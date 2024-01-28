Atlantic: отказ от помощи Украине докажет разрушение США

Обозреватель Atlantic Энн Эпплбаум выразила мнение,что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру, что США разрушаются.

«Мы также пошлём сигнал России и Китаю, подтвердив их часто высказываемое мнение о том, что США — вырождающаяся, умирающая держава», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам журналиста, отказ помогать Киеву убедит миллионы европейцев в том, что Вашингтону «нельзя доверять».

Ранее в Times заявили, что у ВСУ закончатся боеприпасы к концу февраля без помощи США.

Также в Hill отметили, что республиканцы в конгрессе ищут план Б по финансированию Украины.