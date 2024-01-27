Times: у ВСУ закончатся боеприпасы к концу февраля без помощи США

Если республиканцы в американском конгрессе не разблокируют помощь Киеву, то артиллерийские снаряды закончатся у Вооружённых сил Украины к концу февраля.

Об этом пишет газета The Times.

«Если республиканцы в конгрессе США не отступят от блокирования дальнейшей военной помощи, к концу следующего месяца у украинцев закончатся артиллерийские снаряды», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, украинское руководство в настоящий момент не понимает, что делать дальше. У властей, как утверждается, не будет надёжной стратегии до тех пор, пока Запад не поставит Киеву новые вооружения.

Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева.

Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательного решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды.