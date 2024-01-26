Hill: республиканцы в конгрессе ищут план Б по финансированию Украины

Республиканцы в конгрессе США ищут план Б по финансированию поставок оружия для Украины на фоне обострения ситуации с пограничной безопасностью Соединённых Штатов, пишет The Hill.

Лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер и лидер республиканцев в этой же палате Митч Макконнелл готовы внести на рассмотрение законодателей инициативу, «связывающую» деньги для Украины с реформами пограничной безопасности, однако у законопроекта «практически нет шансов добраться до стола президента Байдена», сообщает издание.

Теперь же Макконнелл выдвигает идею возможного разделения «украинских денег и безопасности границ», говорится в статье.

Агентство Associated Press ранее писало, что группа конгрессменов США спешит заключить сделку по пограничной политике, чтобы получить от республиканцев поддержку дополнительного финансирования военной помощи для Киева. Как признался лидер демократов в сенате Чак Шумер, это требует безотлагательного решения, потому что у ВСУ заканчиваются снаряды.