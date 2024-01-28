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ЦАХАЛ заявил о проведении учений для повышения боеготовности на севере Израиля

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Армия обороны Израиля сообщила о проведении интенсивных учений для повышения боеготовности на севере страны.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По данным армии, в тренировочных программах приняли участие танковые, инженерно-сапёрные, пехотные и артиллерийские подразделения.

Отмечается, что учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселённых городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности.

Ранее на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль как можно скорее прекратить военные действия в Газе.

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