ЦАХАЛ заявил о проведении учений для повышения боеготовности на севере Израиля
Информация об этом появилась в Telegram-канале ЦАХАЛ.
По данным армии, в тренировочных программах приняли участие танковые, инженерно-сапёрные, пехотные и артиллерийские подразделения.
Отмечается, что учения подготовили военнослужащих к ведению боевых действий в густонаселённых городских районах, в зимних погодных условиях и на северной местности.
Ранее на севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль как можно скорее прекратить военные действия в Газе.