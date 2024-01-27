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Конюхов отправился в двухнедельный переход на верблюдах через ОАЭ

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Путешественник Фёдор Конюхов вместе с российско-арабской командой отправился в двухнедельный переход на верблюдах через Объединённые Арабские Эмираты.

Вместе с Конюховым в поход отправился приморский предприниматель Иван Молчанов. Они пройдут по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра и Умм эль-Кайвейни, протяжённость пути составляет 560 км.

Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30—40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате.

В марте прошлого года путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд японцев от 1994 года по дальности полёта на воздушном шаре.

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