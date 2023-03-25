Узнать больше

Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев по дальности полёта воздушного шара

Короткая ссылка
Путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд японцев от 1994 года по дальности полёта воздушного шара.
Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев по дальности полёта воздушного шара
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт спутниковой навигации, воздушный шар российских путешественников пролетел свыше 2368 км. 

В настоящее время изготовленный в России шар «Фосагро» летит со скоростью около 60 км/час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс. м. 

Как уточняет агентство, 24 марта около 05:00 мск Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить