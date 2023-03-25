Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев по дальности полёта воздушного шара

Путешественники Фёдор Конюхов и Иван Меняйло побили мировой рекорд японцев от 1994 года по дальности полёта воздушного шара.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт спутниковой навигации, воздушный шар российских путешественников пролетел свыше 2368 км.

В настоящее время изготовленный в России шар «Фосагро» летит со скоростью около 60 км/час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс. м.

Как уточняет агентство, 24 марта около 05:00 мск Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области.