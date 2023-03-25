Конюхов и Меняйло побили рекорд японцев по дальности полёта воздушного шара
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт спутниковой навигации, воздушный шар российских путешественников пролетел свыше 2368 км.
В настоящее время изготовленный в России шар «Фосагро» летит со скоростью около 60 км/час над Красноярским краем, севернее плато Путорана на высоте около 4 тыс. м.
Как уточняет агентство, 24 марта около 05:00 мск Конюхов и Меняйло вылетели на воздушном шаре из Мурманской области.