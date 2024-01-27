Германия с 1 февраля начнёт тестировать четырёхдневную рабочую неделю

С 1 февраля в Германии начнут тестировать четырёхдневную рабочую неделю на фоне кризиса на рынке труда, сообщает Bloomberg. На такой режим работы перейдут примерно 45 компаний, зарплата сотрудников будет сохранена.

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«Шестимесячная программа, начинающаяся 1 февраля, предоставит выходной каждую неделю сотням сотрудников, сохраняя при этом полную заработную плату», — пишет агентство. В результате исследования планируется выяснить, правы ли профсоюзы в том, что «четырёхдневка» может сделать персонал не только «более здоровым и счастливым», но и более продуктивным. Канцлер Германии Олаф Шольц ранее призвал работодателей ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев.