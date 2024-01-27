Германия с 1 февраля начнёт тестировать четырёхдневную рабочую неделю
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«Шестимесячная программа, начинающаяся 1 февраля, предоставит выходной каждую неделю сотням сотрудников, сохраняя при этом полную заработную плату», — пишет агентство.
В результате исследования планируется выяснить, правы ли профсоюзы в том, что «четырёхдневка» может сделать персонал не только «более здоровым и счастливым», но и более продуктивным.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее призвал работодателей ускорить процесс приёма на работу украинских беженцев.